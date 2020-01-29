Сочи, Краснодарский край, , 20:48 — REGNUM С 28 февраля по 1 марта Сочи в «Розе Хутор» пройдет грандиозный музыкальный фестиваль Alfa Future People Snow Edition. Как сообщает агентство Intermedia, главная сцена музыкального форума расположится в концертном зале «Роза Хутор».Хедлайнерами форума выступят Julia Govor, Teddy Killerz, Samir Kuliev, DJ List, Derrick May. А главными звездами праздника станут один из основателей The Prodigy легендарный Лирой Торнхилл, популярный британский рэпер Ocean Wisdom и дуэт сестер Юсуф Krewella.Гостей также порадуют своим творчеством диджей Vion Conger, it-girl Карина Истомина, DJ MAG Bobina, диджей Mona L и многие другие.