Лос-Анджелес, США, , 20:44 — REGNUM В новом фильме киновселенной DC про детектива-оккультиста Джона Константина может сняться звезда британского сериала «Аббатсво Даунтон» Дэн Стивенс. Об этом сообщил портал We Got This Covered.

Издание пишет о желании некоторых продюсеров вернуть во франшизу Киану Ривза, который ранее сыграл этого героя в фильме 2005 года. Другие считают, что лучше представить фанатам новое лицо и посматривают в сторону Стивенса, исполнившего в «Аббатстве Даунтон» роль Мэттью Кроули.

Напомним, Дэн Стивенс ранее уже исполнял роль супергероя комиксов. Он сыграл могущественного телепата-шизофреника Дэвида Хэллера в сериале Ноа Хоули «Легион».

