Астрахань, , 20:20 — REGNUM В Астраханской области в 2019 году посещаемость учреждений культуры возросла на 10%. Как сообщает ИА REGNUM, об этом 29 января заявила региональный министр культуры и туризма Ольга Прокофьева.

В профильном министерстве подвели итоги 2019 года, обсудили реализацию нацпроекта «Культура» и бюджетной политики учреждений культуры.

«Показатели нацпроекта «Культура» в целом выполняются. В 2019 году исполнение составило 89,94%. Здесь сказалось то, что были сдвинуты сроки постройки Домов культуры в сельской местности. В 2,3 раза увеличилось число обращений граждан к цифровым ресурсам. В рамках проекта «Культурная среда» в 2020 году планируется провести реновацию ряда учреждений и создать на их базе инновационные культурно-образовательные комплексы. Приоритетными объектами среди учреждений определены Музей боевой славы, Областная научная библиотека имени Н. К. Крупской, музыкальный колледж и Центр культуры и искусств. Ведётся работа по созданию Юношеского симфонического оркестра», — рассказала замминистра Лариса Васильева.

Бюджет по государственному заданию был исполнен на 100%, внебюджетные поступления — на 107%.