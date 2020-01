Лос-Анджелес, США, , 20:15 — REGNUM Кинокомпания Warner Bros. хочет добавить больше злодеев в предстоящий фильм «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Об этом 29 января сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

При этом источники говорят, что режиссёр Мэтт Ривз, который снимает картину, выступает против этого, считая, что если злодеев будет слишком много, то это испортит фильм. Он настаивает на том, чтобы их количество соответствовало первоначальному сценарию.

Ранее Мэтт Ривз сообщил о старте съёмок нового «Бэтмена». Публикацию с фотографией хлопушки-нумератора он разместил 28 января 2019 на своей странице в Twitter.

