Лос-Анджелес, США, , 19:58 — REGNUM Кевин Файги не хочет полноценного появления Морбиуса и Венома в фильмах киновселенной Marvel. Об этом 29 января сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Согласно информации, предоставленной источниками, глава Marvel не очень доволен соглашением между Disney и Sony, которое предусматривает более тесное переплетение их киновселенных. Отношения между компаниями сейчас несколько натянуты из-за обсуждения вопроса о возможных масштабах этих кроссоверов.

Sony хочет, чтобы те же Веном и Морбиус играли заметную роль в фильмах Marvel, но Файги считает, что они должны иметь лишь небольшие камео (эпизодические роли) и им не должно быть выделено много экранного времени в более важных фильмах студии.

Напомним, в августе 2019 года Disney и Sony не смогли договориться по поводу распределения доходов от франшизы «Человек-паук», из-за чего этот персонаж мог покинуть киновселенную Marvel. Заключить новое соглашение сторонам удалось в сентябре 2019 года.

