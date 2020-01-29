Москва, , 19:51 — REGNUM 17 февраля на канале СТС начинается демонстрация комедийная драма «Филатов».

Сюжет картины крутится вокруг личных переживаний талантливого гинеколога Филатова в исполнении блистательного Федора Бондарчука. Трудно поверить, но и такого человека может покинуть жена, особенно если это Олеся Судзиловская. Врач, любимец женщин и красавец хочет, во что бы то ни стало вернуть свое счастье. Фабула, конечно, не нова, но живой сценарий и целое созвездие известных актеров — Мария Аронова, Галина Польских, Юлия Топольницкая, Алина Алексеева, Максим Лагашкин, Егор Корешков и Эммануил Виторган — могу создать симпатичный телевизионный продукт.

Режиссер фильма — Максим Свешников. Производство киномпании «Медиаслово».