Рим, , 19:33 — REGNUM За пять лет с 2014 по 2019 годы число посетителей государственных музеев Итали выросло более чем на треть, заявил в среду, 29 января, министр культуры Италии Дарио Франческини.

В 2014 году музеи страны посетили 40,7 миллиона человек, в 2019 году — почти 54,7 миллиона человек, сообщил министр.

Он уверен, что этот рост был обеспечен в том числе реформой музейной системы, которая предполагает, среди прочего, повышение уровня автономии учреждений и формирование интернациональных групп руководителей музеев.