Кострома, , 19:18 — REGNUM В Костроме на месте 13 разрушенных церквей установят памятные знаки, — сообщает ТРК «Кострома».

Памятные знаки сделают с привязкой к местности, они должны гармонично вписаться в окружающую среду и подчеркнуть колорит города. Устанавливать их планируют на средства спонсоров. Несколько меценатов уже дали согласие.

Это будут антивандальные конструкции. Над концепцией самих знаком и защиты от граффитчиков работают специалисты. Знаки покроют специальным составом, который позволяет легко смыть «настенную живопись».