Берлин, , 19:16 — REGNUM Жюри Берлинского кинофестиваля включило запрещенный Министерством культуры к демонстрации эпизод фильма «Дау» Ильи Хржановского в основной конкурс. Речь идет о серии «Наташа».

Напомним, что сериал посвящен выдающемуся советскому физику Льва Ландау. Фильм снимался несколько лет в нескольких странах.

Министерство культуры России не выдало прокатное удостоверение четырем частям фильма, зафиксировав в них сцены, пропагандирующие порнографию.

Авторы «Дау» выразили категорическое несогласие с решением комиссии Минкульта и объявили о намерении подать в суд на ведомство. То, в свою очередь, заявило о готовности встретиться в суде.