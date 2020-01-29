Казань, , 19:03 — REGNUM В Казани, Екатеринбурге, Красноярске, Краснодаре в 2020 году пройдут фестивали японской культуры. Об этом сообщил журналистам на форуме «Японская весна в Волгограде» руководитель информационным отделом посольства Японии в России Тосио Ямамото.

Фестивали пройдут в рамках Года японо-российских межрегиональных побратимских обменов, о проведении которого в июне 2019 года договорились президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

«Считаем, что наиболее значимым культурным проектом (посольства) в регионах является фестиваль японского кино, где будут фильмы, которые мы раньше не показывали. Уверен, что фестивали помогут ближе познакомиться с Японией и японской культурой», — отметил представитель посольства в интервью ТАСС.