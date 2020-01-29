Сеул, , 16:13 — REGNUM Представители Южной Кореи примут участие в международной книжной выставке Taipei International Book Exhibition 2020. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейской ассоциации издателей (Korean Publishers Association).

По их словам, в выставке примут также участие представители министерства культуры, спорта и туризма Южной Кореи и Корейского института литературных переводов (LTI Korea).

Известно, что в рамках выставки представители Южной Кореи организуют мини-выставку на тему «K-Style», а также проведут различные культурные мероприятия, мероприятия для писателей, лекции по литературе и на тему издательской деятельности.

Напомним, что международная книжная выставка, в которой примут участие представители 52 стран и регионов, включая Японию, Китай, Великобританию и Израиль, пройдет в выставочном комплексе Taipei World Trade Center Exhibition Hall в период с 4 по 9 февраля текущего года.