Ташкент, , 15:16 — REGNUM Национальное агентство «Узбеккино» планирует снять сериал о герое среднеазиатских легенд Шираке, сообщили 29 января в пресс-службе узбекистанского агентства.

Отмечается, что «Узбеккино» и хокимият (администрация) Самаркандской области также достигли соглашения о съемках фильма о просветителе Махмудходже Бехбуди. В 2020 году власти Узбекистана наметили широкую праздничную программу в честь 145-летия Бехбуди.

Фильм об известном просветителе планируется снять в Самаркандской области до конца 2020 года. Кроме того, консультантами по съёмкам сериала о Шираке планируется пригласить зарубежных режиссеров.

Отметим, Ширак — это герой среднеазиатских легенд, который завел часть персидских войск армии Дария I в пустыню, где погибла большая часть персидских воинов. Пастух был убит, а войска вышли из пустыни с большими потерями.