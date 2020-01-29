Санкт-Петербург, , 14:30 — REGNUM Художественный руководитель и главный режиссер Санкт-Петербургского государственного музыкально-драматического театра «Буфф» Исаак Штокбант был похоронен сегодня, 29 января, на кладбище памяти жертв 9 января. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Народный артист России ушел из жизни на 94-м году жизни. Утром близкие, друзья и поклонники артиста простились с ним на гражданской панихиде. После чего траурная процессия проследовала на кладбище жертв 9 января.

В церемонии прощания принял участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, который отметил, что Исаак Штокбант прожил большую яркую жизнь, в которой было место и подвигу, и театральной славе.

«Артиллерист, командир взвода, он принадлежал к поколению наших отцов и дедов, которые победили фашизм и отстояли независимость нашей страны», — сказал Александр Беглов.

Также губернатор Петербурга передал вдове Исаака Штокбанта — Алевтине Файзрахмановой — медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 г.г.»

Исаак Штокбант родился 14 августа 1925 года в Ленинграде в семье инженера Романа Абрамовича Штокбанта. Участник Великой Отечественной войны. 25 апреля 1945 года в боях за высоту 1411 /Австрия/ минометный взвод под командованием Штокбанта уничтожил живую силу противника и подавил вражеский миномет и два ручных пулемета. За этот подвиг Исаак Романович был награждён орденом Красной Звезды.

После войны служил в танковых войсках, но после демобилизации решил реализовать детскую мечту и стать актером. В 1960-х подал документы документы в Ленинградский театральный институт имени Островского, но на актерский не попал из-за возраста, зато спустя пять лет получил красный диплом режиссёра. С тех пор он возглавлял различные ТЮЗы по всей стране. В 1978 Штокбант принял курс артистов эстрадного искусства и вместе с ними в 1983 году создал Ленинградский театр «Буфф».

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