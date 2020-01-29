Москва, , 10:25 — REGNUM До 2 февраля в кинотеатрах сети «Москино» можно бесплатно посмотреть фильмы, снятые по произведениям Антона Чехова. Акция «Синематика: Чехов» приурочена к 160-летию со дня рождения классика русской литературы.

«К наследию Антона Павловича и его хандрящим, живущим пустые жизни героям обращались как заслуженные классики советского кинематографа — Йосиф Хейфиц экранизировал его несколько раз, так и на тот момент начинающие режиссеры Никита Михалков, Андрей Кончаловский и Сергей Соловьев. Мы выбрали для вас лучшие чеховские фильмы советского кинематографа» — отмечается на сайте сети. Все показы проходят с пленки 35 мм из архива Москино.

Зрители увидят любимые картины «Медведь», «Три сестры», «Дядя Ваня», Неоконченная пьеса для механического пианино», «Дама с собачкой», «Семейное счастье», «В городе «С».