Москва, , 10:15 — REGNUM В Госдуме первому президенту Украины Леониду Кравчуку напомнили о его участии в развале СССР.

«Кравчук наверняка ещё «помнит» встречи Ленина с инопланетянами. Но эти его «воспоминания» интересны разве что психиатрам). А вот о чём Кравчук точно хочет забыть, так это о своём участии в развале СССР. Но мы помним», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал в эфире телепередачи «60 минут» о «встрече» Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина во Львове, которая стала предпосылкой к началу Второй мировой войны.

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