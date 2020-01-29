Москва, , 10:13 — REGNUM 29 января исполняется 160-ле со дня рождения великого русского писателя и драматурга Антона Павловича Чехова. Московские власти подготовили к юбилею целый комплекс мероприятий. Подробный перечень можно увидеть на официальном портале мэра и правительства города.

«Основная юбилейная программа будет проходить в библиотеках и культурных центрах столицы. Запланированы десятки мероприятий: литературные вечера, просмотры любимых экранизаций, театральные постановки, викторины, лекции», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Она уточнила, что тематические мероприятия пройдут в Москве с 29 января по 25 февраля.

Непосредственно в день рождения классика, 29 января, пройдет большая часть мероприятий.

В библиотеке № 4 имени Е. А. Фурцевой посетителям предложат поучаствовать в виртуальной экскурсии «А. П. Чехов. Штрихи к портрету», которая посвящена не только жизни и творчеству писателя, но и его любимым московским местам, а также подробностям повседневной жизни писателя.

В библиотеке № 245 будет организована литературная встреча «Художник жизни». Посетители смогут здесь узнать, что рассказывали о Чехове его знаменитые современники. Кроме того, в библиотеке запланирован конкурс «Читаем Чехова», где гости могут попробовать себя в качестве актеров. Начнется мероприятие в 13:00.

В библиотеке № 20 имени А. А. Дельвига в 10:00 состоится литературная игра для детей, в основе которой юмористические рассказы классика.

Библиотека имени А. П. Гайдара подготовила для детей рассказы о жизни и творчестве Чехова, а также знакомство с самыми известными экранизациями великих произведений классика. Начало программы запланировано на 15:00.

Литературно-музыкальный вечер подготовила для своих гостей библиотеке № 8 имени А. П. Чехова. В программе прозвучит музыка русских композиторов в исполнении артистов московских театров и студентов творческих вузов столицы. Кроме того, гости смогут услышать стихи современников Чехова — Ивана Бунина, Александра Блока, Валерия Брюсова.

Библиотека № 131 запланировала презентацию проекта «Театральная среда», в рамках которого пройдет спектакль «ЧеХствование». Начало в 19:00.

Спектакль «Веселые рассказы Чехова» покажут в библиотеке № 206 имени И. Е. Забелина.

Различные лекции, спектакли, встречи с историками и литературоведами в библиотеках Москвы будут проходить до 25 февраля.