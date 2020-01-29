Лос-Анджелес, США, , 09:51 — REGNUM В США стартовали съёмки нового полнометражного фильма о Бэтмене. Об этом 28 января на своей странице в Twitter сообщил режиссёр картины Мэтт Ривз.

https://twitter.com/mattreevesLA/status/1221927006448898048

Фильм Мэтта Ривза расскажет новую версию истории о становлении Тёмного Рыцаря. Главные роли в картине исполнят Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Колин Фаррелл и др.

Напомним, Бэтмен — это популярный персонаж комиксов от издательства DC Comics. Ранее роль этого героя в кино исполнял американский актёр Бен Аффлек.

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