Лос-Анджелес, США, , 07:25 — REGNUM Продюсеры проекта фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» ищут актрису на главную женскую роль. Об этом 29 января сообщил портал Screen Rant.

Студия Marvel отметила, что её требуется актриса в возрасте от 20 до 40 лет с качествами «леди-лидера». Издание отмечает, что на основе имеющейся информации трудно делать какие-то однозначные выводы, однако если вспомнить историю Клеа в комиксах, то существует большая вероятность, что речь идёт именно об этом персонаже.

В комиксах Marvel отец Клеа является человеком, а её мать — колдунья Умар — представительницей расы энергетических существ Фелтайн. Волшебница также приходится племянницей демоническому тирану Дормамму. Клеа является ученицей и любовным интересом Доктора Стрэнджа.

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