Лос-Анджелес, США, , 03:09 — REGNUM Габриэль Луна («Терминатор: Тёмные судьбы», «Агенты «Щ.И.Т.») в очередном интервью заявил: он уже не верит в то, что ему удасться сыграть Призрачного Гонщика в сериале Marvel. Об этом 28 января сообщил портал Comicbook.

https://twitter.com/ComicBook/status/1222066781994569728

Актёр сказал, что он очень хотел сыграть Робби Рейеса и ему до сих пор нравится эта идея, однако, по его мнению, у него практически нет шансов вернуться к этой роли. Луна отметил, что прошло уже слишком много времени после того, как проект был поставлен на паузу.

Напомним, Габриэль Луна должен был исполнить роль Рейеса в сериале телеканала Hulu. Компания заказала производство этого шоу в мае 2019 года, однако уже в сентябре 2019-го она решила закрыть проект, находившийся на стадии предпроизводства.

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