Лос-Анджелес, США, , 02:37 — REGNUM Фильм «Дэдпул 3» сохранит свою «взрослую» направленность благодаря тому, что выйдет не под брендом Disney. Об этом 29 января сообщил портал We Got This Covered.

Об этом журналистам рассказали сценаристы проекта Ретт Риз и Пол Верник. Они сказали, что третья часть фильма выйдет под маркой Marvel или Disney, а под новым брендом 20th Century Studios.

«Я не думаю, что когда вы пойдёте на «Дэдпул 3», там появится Волшебный Замок (логотип компании Disney — ИА REGNUM). Я думаю, что он выйдет под брэндом Fox», — сказал Риз.

Напомним, в марте 2019 года компания Disney поглотила Fox, выкупив у неё активы на сумму около $71 млрд. Производством фильмов франшизы «Дэдпул» занималась кинокомпания 20th Century Fox.

