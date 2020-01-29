Нью-Йорк, США, , 01:42 — REGNUM Netflix выпустил видео, в котором Генри Кавилл подробно разобрал все моменты боевой сцены, в которой ведьмак геральт сражается с бойцами Ренфри (Эмма Эпплтон) и с ней самой. Ролик был опубликован 28 января на YouTube-канале потокового сервиса.

Видео периодически ставится на паузу, чтобы актёр мог рассказать о том, как создавались отдельные моменты. Зрителям показывают множество кадров без компьютерной обработки, что позволяет понять, как снимались боевые приёмы, которые использует Геральт.

Генри Кавилл пояснил: создавать некоторые части этой сцены было довольно трудно, поскольку перед съёмочной группой стояла задача снять всё с одного дубля.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что на портативной консоли Nintendo Switch состоялся релиз игры «Кровная вражда: Ведьмак. Истории». Эта игра представляет собой спин-офф, в основу которого легли механики карточных коллекционных игр.

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