Ташкент, , 23:05 — REGNUM В прошлом году зарубежные кинокомпании осуществили в Узбекистане съемки 6 художественных фильмов стоимостью 1,6 миллиона долларов, отмечалось на совещании с участием президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

В этой связи отмечалось, что налаживание системы компенсации Узбекистаном части съемочных расходов иностранных кинокомпаний придаст большой импульс развитию культурного туризма, а также послужит продвижению имиджа республики на международной арене.

Национальном агентству «Узбеккино» даны поручения по развитию сотрудничества с зарубежными кинокомпаниями, внедрению механизмов организации съемок на территории республики.