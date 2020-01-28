Роттердам, Нидерланды, , 22:27 — REGNUM Представитель России выступит в первом полуфинале международного музыкального конкурса «Евровидение — 2020», который пройдёт в городе Роттердаме в Нидерландах. Об этом 28 января стало известно по результатам жеребьёвки, трансляция которой велась на YouTube-канале конкурса.

Российский участник будет выступать в первой половине первого полуфинала, который состоится в концертном зале Ahoy в Роттердаме. Порядковые номера участников будут объявлены после того, как выступающие определятся с песнями.

Кто именно из исполнителей будет представлять Россию на конкурсе в этом году, ещё не объявлено. Как пояснил генеральный директор Первого канала, отвечающего за подготовку участников, имя конкурсанта станет известно до конца февраля.

Всего в конкурсе примет участие 41 страна. Девизом конкурса стал призыв «Откройся!» (Open Up). Сам конкурс в этом году состоится с 12 по 16 мая.

Напомним, в музыкальном конкурсе «Евровидение — 2019» победу одержал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. Представитель России Сергей Лазарев с песней «Scream» занял третье место.

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