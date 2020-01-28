Лондон, , 20:12 — REGNUM Знаменитый гитарист Queen Брайан Мэй выказал недюжинный художественный талан, знание женской анатомии и спортивной специфики — он выступил дизайнером спортивного лифчика. Об этом сообщает агентство erMedia.

На изделии, соответственно, изображена гитара. Его можно купить на сайте Brian May Guitars за 35 фунтов стерлингов.

Кстати, в новую гитарную коллекция Брайана Мэя входит рубашка, специальная жилетка со множеством карманов и футболки.

Поклонники музыканта отдавая дань дарованию музыканта, задаются только одним вопросом — почему вдруг именно лифчик.