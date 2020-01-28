Ижевск, , 19:39 — REGNUM В Удмуртии вышел из печати новый двухтомный русско-удмуртский словарь, который подготовил коллектив лингвистов отдела филологических исследований Удмуртского института истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН. Об этом сообщает пресс-служба исследовательского центра.

Лингвисты отмечают, что переиздание словаря назрело давно, предыдущая версия была выпущена более 60 лет назад. В новый словарь вошло 55 тыс. заглавных слов, в прошлом словаре их было 40 тыс. Авторы смогли расширить словник за счёт привлечения современной разговорной лексики и профессиональной терминологии таких сфер как деловая жизнь, наука, политика, финансы и экономика, а также за счёт архаичной и устаревшей лексики, которая вновь стала использоваться в наше время.

За основу нового сборника был взят русско-удмуртский словарь 1956 года выпуска, каждая словарная статья которого была перепроверена, расширена и дополнена при необходимости. Также лингвисты использовали материалы ранее выпущенных русско-удмуртских и удмуртско-русских словарей, отдельных памятников удмуртской письменности XVIII—XIX веков, удмуртской художественной и публицистической литературы, учебников, а также фольклорно-лингвистических экспедиций института.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года, пытаясь совершить суицид, мужчина пришел к зданию Госсовета Удмуртии с плакатом: «Если завтра мой язык забудут, я готов сегодня умереть». Также мужчина написал обращение к депутатам регионального парламента, призывая сохранить удмуртский эпос. После произошедшего мужчина был госпитализирован в первую РКБ, его ввели в медикаментозный сон. Спустя несколько часов, получив термические ожоги около 90% поверхности тела, мужчина скончался, не приходя в сознание. Было возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»). Недавно уголовное дело было прекращено, следователи установили, что вины должностных либо физических лиц в произошедшем не выявлено.