Беверли-Хиллз, США, , 19:18 — REGNUM Популярный канадский певец, музыкант и актер Джастин Бибер объявил, что вскоре порадеет армию поклонников новым альбомом. Об Этом сообщает агентство InterMedia.

Новый диск будет называться «Changes», а релиз состоится в День всех влюбленных — 14 февраля. Музыкант представил обложку альбома и композицию «Get Me», записанную в дуэте с певицей Kehlani.

С мая по сентябрь музыкант туры по США и Канаде в поддержку новой пластинки.

Также 27 января состоялась премьера документального фильма о Бибере «Justin Bieber: Seasons». Посмотреть некоторые эпизоды можно на канале музыканта в YouTube.