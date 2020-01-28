Ростов-на-Дону, , 16:31 — REGNUM В Ростове-на-Дону состоится финал «Российской студенческой весны», который объединит 2,5 тыс. студентов с всех уголков России. Церемония открытия фестиваля состоится на стадионе «Ростов Арена». Об этом ИА REGNUM сообщили пресс-службе донского губернатора.

Планируется, что с 20 по 25 мая 2020 года молодёжь продемонстрирует мастерство в различных видах творчества. Принимающая сторона также организует культурно-развлекательную программу для гостей. Уже известно, что студентов также пригласят в музейный комплекс «Самекские высоты», который откроется на Дону в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Российская студенческая весна» — самое масштабное молодежное событие этого года. Качество подготовки и проведения финала всероссийского фестиваля должно быть максимально высоким», — подчеркнул глава региона Василий Голубев.