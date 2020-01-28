Москва, , 16:30 — REGNUM 28 января в Москве в концертном зале «Зажигай» состоится благотворительный военно-патриотический концерт «Вальс Победы». Прозвучат известные и всеми любимые песни военных лет. Об этом сообщил организатор акции, председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров.

Акция организована в рамках программы «Внук-Сын-Отец-Дед». «Эту программу преемственности мы воплощаем в жизнь уже много лет. Программа основывается на дружбе и взаимопомощи нескольких поколений выпускников и воспитанников с разницей в 20 лет. Такая разница в возрасте позволяет выстроить образ системы семейного воспитания духовно-нравственных ценностей в звене «Внук — Сын — Отец — Дед», соблюдать воинские традиции, обмениваться жизненным и профессиональным опытом, поддерживать и помогать друг другу. Непосредственными участниками стали уже три выпуска Московского суворовского военного училища — 1963, 1983 и 2003 годов», — отметил Дмитрий Нестеров.

Идею проведения благотворительного военно-патриотического концерта поддержали общественная организация инвалидов «Наш выбор» и столичный Комитет общественных связей и молодёжной политики.