Москва, , 16:21 — REGNUM Директором департамента культуры, национальной и молодежной политики правительства РФ назначен Денис Молчанов. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Денис Владимирович Молчанов, 1968 года рождения, выпускник факультета журналистики МГУ, уже с 1996 года засветился на работе на многих высоких постах. Он участвовал в предвыборной компании бывшего президента Бориса Ельцина, возглавлял управление Администрации президента по связям с общественностью, был заместителем министра культуры, главой департамент правительственной информации, и наконец, главой департамента культуры и образования правительства. Также на его счету должность заместителя руководителя главы аппарата правительства.

Действительный государственный советник России 1-ого класса.