Санкт-Петербург, , 15:53 — REGNUM К 75 годовщине Великой победы на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге будет открыт новый музей, посвященный героизму населения города во время блокады. По сообщению пресс-службы администрации, экспозиция будет согласована с самими блокадниками. 27 января павильон патриотического объединения «Ленрезерв», в котором будет размещен музей, посетил губернатор Петербурга Александр Беглов и подарил будущему музею первый экспонат.

Сегодня, по информации ТАСС, в павильоне ведется капитальный ремонт.

Пискаревское мемориальное кладбище — крупнейшее братское захоронением Второй мировой войны. Здесь захоронено не менее 150 тысяч человек. Комплекс был открыт в 1960 году.