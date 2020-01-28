Москва, 28 января 2020, 15:44 — REGNUM Российская певица Кристина Орбакайте начала готовится к новой концертной программе, однако неудачно. Заслуженная артистка России получила перелом лодыжки. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.
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«Так началась моя подготовка к новым постановкам для концертной программы», — говорится в подписи к опубликованной артисткой фотографии с лангеткой.
https://www.instagram.com/p/B72aPVHJ1vq/
Известно, что инцидент произошёл в США, однако как именно певица получила травму, не уточняется. Теперь из-за травмы Орбакайте вынуждена переносить даты февральских концертов и спектаклей. Как призналась сама певица, такое происходит впервые за всю её карьеру.
«На ногу нельзя наступать минимум шесть недель», — добавила артистка.
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