Новосибирск, , 15:33 — REGNUM На большой сцене Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НОВАТ) прямо сейчас звучит «Реквием» Джузеппе Верди, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Исполнение сочинения Джузеппе Верди — дань памяти жертвам блокады Ленинграда, знак преклонения перед героизмом и самоотверженностью ленинградцев и воинов — защитников города.

«Реквием» в НОВАТе исполняется на русском языке и сопровождается художественным видеорядом и кадрами военной кинохроники.

Соавтор идеи и постановщик — ответственный секретарь Российского организационного комитета «Победа» Сергей Новиков.

Вконцерте участвуют хор и симфонический оркестр Новосибирского театра оперы и балета под управлением главного дирижёра театра Дмитрия Юровского и солисты оперы: Ольга Колобова, Светлана Токарева, Владимир Кучин, Андрей Триллер. Главный хормейстер — Вячеслав Подъельский.

В мэрии Новосибирска ИА REGNUM рассказали, что годы Великой Отечественной войны прочными узами связали Новосибирск и Ленинград — для 128 тысяч ленинградцев сибирский город стал вторым домом.

В Новосибирск были эвакуированы ленинградские детские дома, вузы и промышленные предприятия, а также коллективы Ленинградской филармонии, Ленинградского театра драмы имени Пушкина, Ленинградского ТЮЗа и другие.

В тогда ещё недостроенном здании новосибирского театра разместились экспонаты государственных музеев Ленинграда.