Галич, Костромская область, , 13:00 — REGNUM Уникальные старинные фисгармонии, спасенные Татьяной Колесовой, рискуют оказаться на улице, — сообщает Kostroma.Today.

Жительница города Галич Костромской области, музыкант Татьяна Колесова собирает старинные инструменты — фисгармонии. Она берет их в любом состоянии, реставрирует и дает им новую жизнь.

На восстановление каждого инструмента уходит от 50 тысяч рублей, часть средств на ремонт давали благотворительные фонды.

До настоящего момента фисгармонии находились в галичской музыкальной школе, где работает Татьяна.

«Моим инструментам было очень вежливо предложено сваливать из музыкальной школы! Теперь у моих фисгармоний нет помещения!» — написала Татьяна Колесова в соцсетях.

Причинами выселения инструментов названы слишком громкие звуки фисгармоний, которые мешают заниматься ученикам в школе, а также отсутствие на инструментах специальных инвентаризационных номеров.