Москва, , 08:02 — REGNUM 29 января в Москве и Ростове-на-Дону пройдут прямые трансляции оперы Джакомо Пуччини «Богема», поставленной Королевским оперным театром Лондона (Ковент-Гарден).

По сообщению портала Театр, организатором показа выступит компания «Опера HD», которая является официальным российским дистрибьютором лондонского Королевского Оперного Театра и Opera National de Paris. Ожидается, что в постановке Ричарда Джонса на сцену выйдут такие звезды мировой оперы, как Соня Йончева, Чарльз Кастроново и Аида Гарифуллина. «Богему» в Королевской опере поставили в сотрудничестве с Королевским театром Мадрида и Лирической оперой Чикаго.

В записи показы «Богемы» пройдут с 28 февраля в Москве, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Саратове и Новосибирске.