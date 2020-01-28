Москва, , 07:57 — REGNUM На сцене культурного центра «Вдохновение» в Москве проходит театральный фестиваль для детей «Ох уж эти сказочки», на котором свои работы показывают независимые московские труппы.

По сообщению портала Театр, на фестивале будут представлены сказки народов мира: от Англии и Шотландии — до Дальнего Востока. Среди постановок фестиваля «Ох уж эти сказочки» можно найти как традиционные кукольные «балаганчики», так и современные работы, в том числе сторителлинг и театр теней.

Фестиваль открылся кукольным и теневым спектаклем по еврейской сказке «Козочка Злата» театра «Рыба Кива». Смотр завершится 25 апреля афганской сказкой «Красавица Айгюль» театра «Душегреи». Куклы для постановки создаются на глазах у зрителей из глины.