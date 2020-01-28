Токио, , 04:44 — REGNUM Новая перезагрузка «Трансформеров» может быть основана на серии Beast Wars. Об этом 27 января сообщил портал Deadline.

Сценарий к новой картине напишет Джеймс Вандербилт, который участвовал в создании фильма 2016 года «День независимости: Возрождение».

Стоит отметить, что в производстве также находится ещё один фильм «Трансформеры», в основу которого лег спин-офф «Бамблби» 2018 года. Над этим проектом работает продюсер и сценарист Джоби Харольд («Наркоз», «Меч короля Артура», «Армия мертвецов»).

Напомним, анимационный сериал с 3D-графикой Beast Wars: Transformers или «Битвы Зверей» выходил на телеканалах Syndication, Cartoon Network и YTV в период с 1996 по 1999 годы. Он является прямым продолжением оригинального шоу.

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