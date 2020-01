Лос-Анджелес, США, , 04:27 — REGNUM Фанаты выложили в сеть «трейлер» предстоящего кинокомикса «Веном 2», в котором они попыталиь показать, как будет выглядеть новый суперзлодей Карнаж. Ролик был опубликован 27 января на YouTube-канале портала We Got This Covered.

Стоит отметить, что в этом «трейлере» появляется не только Вуди Харрельсон в роли Клетуса Кэссиди и симбиот Карнаж, но и Том Холланд в роли Человека-паука. В видео также показан момент, когда Эдди Брок и Веном сражаются против Кэссиди и его злобного симбиота.

Напомним, «Веном 2» снимает актёр и режиссёр Энди Сёркис, который ранее исполнил роль Улисса Кло в кинокомиксе Marvel «Чёрная Пантера». В прокат США картина выйдет 2 октября 2020 года.

