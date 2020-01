Вашингтон, , 04:11 — REGNUM Томми Чонг, являющийся партнёром Чича Марина в дуэте «Чич и Чонг», сообщил, что в ближайшие годы на экран может выйти фильм ужасов, в котором могут сняться оба актёра. Об этом 28 января сообщил портал We Got This Covered.

Комик сообщил, что проект сейчас находится на ранней стадии реализации, а он сам занимается написанием сценария.

«Я пытался написать сценарий для фильма ужасов «Чич и Чонг». У каждой комедийной команды до того, как они расстались — у них всегда был фильм ужасов», — сказал Чонг, приведя в пример комедийные дуэты Бада Эбботта и Лу Костелло, а также Бинга Кросби и Боба Хоупа.

«Это хороший жанр, с которым можно поиграть. Как «Прочь», мне нравится такой подход», — добавил комик.

При этом актёр признался, что у него пока не получилось убедить Чича Марина в том, что проект действительно является стоящим.

Напомним, наибольшую популярность дуэт «Чич и Чонг» получил в США в период 70-х и первой половины 80-х годов XX века. Актёры снялись в более чем 12 фильмах, в 1972 году они получили премию «Грэмми» за лучший комедийный альбом.

