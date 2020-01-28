Нью-Йорк, США, , 01:36 — REGNUM Писатель Анджей Сапковский признался, что он практически не участвовал в создании сериала «Ведьмак» потокового сервиса Netflix. Об этом 27 января сообщил журнал PC Gamer.

Автор сказал, что его практически не привлекали к работе по его просьбе.

«Я не люблю работать слишком усердно или слишком долго. Кстати, я совсем не люблю работать. Пусть тот, кто без греха брось в меня первый камень», — сказал Сапковкий, процитировав Евангелие от Иоанна.

Писатель отметил, что он высоко ценит свободу творца и не навязывает свои взгляды другим.

«Я ни на чем не настаиваю и ни за что не борюсь. Я советую. Когда необходимо. И прошу», — добавил он.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что после выхода сериала «Ведьмак» в США резко возрос спрос на серию романов Анджея Сапковского. Издательство Orbit Books решило переиздать в этой стране 500 тыс. книг писателя.

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