Нью-Йорк, США, , 00:31 — REGNUM Большую часть фанатов вселенной «Ходячих мертвецов» не удовлетворил ответ, который создатель франшизы Роберт Киркман дал на вопрос о том, почему люди после смерти стали превращаться в зомби. Об этом 27 января сообщил портал Digital Spy.

Издание провело опрос, в котором поучаствовали около 11,1 тыс. пользователей сети. Результаты показали, что 77% поклонников сериала не поверило в версию Киркмана, остальные 23% сообщили, что этот ответ их удовлетворил.

Напомним, ранее Роберт Киркман, отвечая на соответствующий вопрос фаната в Twitter, сказал, что причиной произошедшего на Земле зомби-апокалипсиса стали некие «космические споры». Многие фанаты решили, что создатель вселенной просто решил их «потроллить».

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