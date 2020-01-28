Лос-Анджелес, США, , 00:16 — REGNUM Стало известно, когда выйдет первый трейлер девятой части фильма «Форсаж». Об этом 27 января сообщил портал Digital Spy.

Ролик со сценами будущего продолжения покажут в пятницу, 31 января 2019 года, в рамках передачи «Дорога к F9». Издание пишет, что кадры сразу же дадут фанатам представление о том, чем будут заниматься Доминик Торетто (Вин Дизель) и члены его команды в новом фильме.

«Форсаж 9» снимает режиссёр Джастин Лин. В российский кинопрокат картина должна выйти 21 мая 2020 года.

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