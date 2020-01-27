Лос-Анджелес, США, , 23:12 — REGNUM Джим Керри сравнил роль Доктора Айво Роботника, которую он исполняет в фильме «Соник в кино» с ролью Загадочника в картине 1995 года «Бэтмен навсегда». Об этом 27 января сообщил портал Comicbook.

Актёр сказал в интервью журналистам, что он видит много общего у этих двух персонажей.

«Они оба вертятся на древе познания. Они прыгают с ветки на ветку и время от времени падают», — сказал Керри, добавив, что эти два героя «были бы отличной командой».

Напомним, премьера фильма «Соник в кино» состоится в России 20 февраля 2020 года. Снял картину режиссёр Джефф Фаулер, в её основу легла популярная серия видеоигр про ежа Соника компании SEGA.

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