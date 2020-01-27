Токио, , 22:52 — REGNUM В сеть выложили логотив финального сезона популярного аниме-сериала «Атака титанов». Изображение было опубликовано 27 января на Twitter-странице канала Anime TV.

https://twitter.com/animetv_jp/status/1221796636592103424

Ожидается, что четвёртый и последний сезон шоу выйдет в эфир осенью 2020 года. Издание отмечает, что фанаты, конечно, рады плакату, однако их больше волнует то, что WIT Studio до сих пор не выступила с официальным объявлением о начале производства продолжения сериала.

Но, что ещё хуже, представленный логотип не несёт никакой информации о том, какая именно студия будет работать над созданием продолжения шоу.

Напомним, сейчас режиссёр Андрес Мускетти, работавший над созданием фильмов ужасов франшизы «Оно», снимает игровой фильм по «Атаке титанов». Производством картины занимается кинокомпания Warner Bros.

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