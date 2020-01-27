Ньюарк, США, , 22:36 — REGNUM Поклонники рок-группы My Chemical Romance из США с восторгом встретили новость о том, что она вскоре посетит Россию. Соответствующее объявление колектив сделал 27 января на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/MCRofficial/status/1221787512550625280

«До скорого, Россия», — написали в публикации музыканты. Фанаты тут же стали ликовать в комментариях, некоторые из них отметили, что последний раз My Chemical Romance давала свой концерт в России 13 лет назад. Другие напомнили, что коллектив является «лучшей эмо-группой планеты», опубликовав афишу концерта 2007 года.

Напомним, группа My Chemical Romance была основана в 2001 году в Ньюарке (штат НьюДжерси, США) Джерардом Уэйем, Майки Уэйем, Фрэнком Айеро и Рэем Торо. 22 марта 2013 года коллектив объявил о своём распаде. О своём воссоединении музыканты сообщили в октябре 2019 года.

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