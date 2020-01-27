Лондон, , 22:02 — REGNUM Продюсер Марк Гэтисс высмеял статью, в которой сообщалось, что пятый сезон сериала BBC «Шерлок» выйдет в 2020 году. Свой комментарий он оставил 27 января под одной из публикаций в соцсети Twitter.

https://twitter.com/Markgatiss/status/1221806223231782912

Это произошло после того, как пользователь Twitter Miriam Kelly выложила на своей Twitter-странице ссылку на материал и спросила: «Это правда?».

«Если бы я был Шерлоком Холмсом, я бы задумался над правдивостью «статьи», в которой написано «Benkit Cumberbatch» и «Mark Gattis», — сказал Гэтисс, обратив внимание на неверные написания имен участников проекта.

После того, как другие пользователи начали шутливо спрашивать, ответил ли Гэтисс «нет» на вопрос Miriam Kelly, продюсер написал: «Сейчас я говорю нет».

Напомним, в феврале 2018 года другой создатель «Шерлока» — Стивен Моффат сказал, что фанаты могут ожидать выхода продолжения шоу, однако дал понять, что это ожидание будет долгим. Продюсер тогда сообщил, что у команды проекта пока нет планов по выпуску продолжения «Шерлока».

Стоит отметить: Марк Гэтисс тогда добавил, что дуэт работает над сериалом «Дракула» для Netflix. Премьера этого шоу на потоковом сервисе состоялась 1 января 2020 года.

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