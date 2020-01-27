Москва, , 18:30 — REGNUM Видеосервис Start объявил о начале съемок иронического сериала «Вампиры средней полосы». Об этом сообщает агентство InterMedia. Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов. Снимать будут в Москве, Смоленске и Московской области.

Главной изюминкой сериала о людях, пьющих кровь других живых существ, будет то, что отечественные вампиры, это, как правило, человеки добрые, мужественные, отзывчивые. Но понятно, что в России и они с непростой судьбой.

Михаил Ефремов сыграет главную роль — лидера смоленских вампиров. За соблюдением порядка и нравов в этом мире будет отвечать Татьяна Догилева.

Режиссером-постановщиком картины стал Антон Маслов.