Москва, , 18:07 — REGNUM Руководитель программы «АБВГДейка» Татьяна Черняева разместила в YouTube видеообращение, в котором объявила о закрытии популярной детской передачи. Такое решение приняло руководство канала ТВЦ из-за финансовых трудностей.

Напомним, что программа выходила на телевидении 45 лет, из них 20 последних именно на ТВЦ. За эти годы она стала обладателем многих наград, в том числе «ТЭФИ», премии правительства РФ, благодарности президента. В конце ролика руководство и актеры «АБВГДейки» выразили надежду, что у московских и федеральных властей все-таки найдутся необходимые средства, чтобы можно было продолжать создавать любимую детьми программу «АБВГДейка».