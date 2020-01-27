Санкт-Петербург, , 17:46 — REGNUM 27 января, в 76-ю годовщину снятия блокады Ленинграда, в Мариинском театре будет исполнена знаменитая Седьмая «Ленинградская» симфония Дмитрия Шостаковича. Руководить оркестром прославленного театра будет маэстро Валерий Гергиев.

Симфония № 7 «Ленинградская» до мажор соч. 60 — симфония Дмитрия Дмитриевича Шостаковича в 4 частях, по праву считается одним из самых героический произведений в мировой музыкальной культуре. Оно было создано в 1941 году, премьера состоялась 5 марта 1942 года в Куйбышеве."Величественная музыка о противостоянии человека и человечества насилию и тирании и сегодня, спустя почти 80 лет после премьеры, имеет колоссальную силу воздействия на слушателей», — подчеркивается в релизе театра.

Также в этот вечер прозвучат Второй фортепианный концерт Дмитрия Шостаковича и концерт для фортепиано в четыре руки и камерного оркестра Альфреда Шнитке. Солисты: Александр Торадзе, Сивон Ким (фортепиано)

Из Мариинского-2 будет вестись on-line трансляция.