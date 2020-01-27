Москва, , 10:43 — REGNUM Президент Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить план по проведению в 2023 году празднования 150-летия со дня рождения русского композитора Сергея Рахманинова. Указ опубликован на портале правовой информации.

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Согласно указа, необходимо в трехмесячный срок создать оргкомитет по проведению праздничных мероприятий и определить его состав.

Также рекомендуется включиться в подготовительную работу празднования 150-летия Рахманинова всем регионам России. Указ президента РФ вступил в силу 25 января 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории усадьбы Онег в Новгородской области, где провёл детские годы композитор и пианист Сергей Рахманинов, 11 мая начали работу археологи.

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