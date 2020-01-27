Санкт-Петербург, , 10:21 — REGNUM 31 января в Государственном музее истории религии в Петербурге откроется выставка «Патриархи Русской православной церкви: от Иова до Кирилла». Масштабная экспозиция посвящена более чем 400-летней истории института патриаршества в России. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры РФ.

На выставке будут представлены более 120 музейных предметов, многие из которых экспонируются впервые. Среди них — уникальные антиминсы ХVII-ХVIII вв., редкие старопечатные книги; авторская графика и церковные листки XIX-ХХ веков.

На выставке также можно увидеть фотографии с церемонии передачи Музеем истории религии Русской православной церкви мощей русских святых Александра Невского, Серафима Саровского, Зосимы и Савватия Соловецких.

Особую группу предметов в экспозиции образуют ордена и медали, учрежденные Русской православной церковью в начале ХХI века, переданных в дар музею по благословению патриарха Алексия II.